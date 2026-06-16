人気パティシエの鎧塚俊彦さんが最近の体調を明かした。１５日のインスタグラムで「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と報告。「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約６ｋｇほど体重が落ちました」と体重の減量を告白し、５９・７ｋｇと表示された体重計もアップした。