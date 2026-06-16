東京・立川市にある昭和天皇記念館。開館20周年を迎えた記念館は、昭和100年記念事業として現代の人々にも親しみやすい展示内容へと刷新するために、6月1日より閉館中。そのリニューアル工事のために、これまでの展示品の目玉でもあった旧御料車「ニッサンプリンスロイヤル」がこの記念館から宮内庁へと、一時里帰りすることとなり、15日、運び出された。この車は、昭和43年（1968年）に宮内庁に納入されたもの。昭和天皇の希望で