羊文学が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』において「国内最優秀オルタナティブロックアーティスト」と、楽曲「声」で「国内最優秀オルタナティブロック楽曲賞」の2部門を受賞。昨年に続き、2年連続での2冠達成という快挙を成し遂げた。これを記念し、グランドセレモニーで披露された「Dogs」のパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。羊文学 - Dogs | MUSIC AWARDS J