東急電鉄は15日、同社のWebサイトで車内でのモバイルバッテリーによる充電を控えるよう呼びかけた。東急線の車内で充電中のモバイルバッテリーが発火したことを受けた対応とみられる。 東急線内でモバイルバッテリーによる充電中に発火するトラブルが発生したことが、公式X（旧Twitter）アカウントで15日に明かされた。今回のアナウンスはこれに伴うものとみられる。 車内でのモバイルバッテリ&#