お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。SNSとの向き合い方について語った。SNSでの炎上騒動の話題になり、MCのMEGUMIが「何か言われたりとか、あれって大変ですよね」と話を向けると、井口は「大変ってことはない。ホントに思ってるから」とサラリ。「だからストレスは溜まらない」といい、毒舌キャラの芸風で続けることで「最近は聞