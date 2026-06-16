◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）巨人は１６日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は又木鉄平投手。ここまで２軍で６試合に先発して４勝１敗、防御率１・６６と安定した投球を続けている。打線は１軍から試合参加の門脇誠内野手が「１番・遊撃」で先発出場。１９日から再開する１軍公式戦に向けて状態を上げていく。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃門脇２番・