日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会での日本―オランダ戦を振り返った。１次リーグ第１戦で日本は２度追いつく粘りを見せ、２―２のドローに持ち込み、貴重な勝ち点１をもぎとった。番組では１―１同点弾を放った中村敬斗など試合の映像とともに紹介した。火曜コメンテーターのヒロミは「本当にすごかったですね。僕も朝から見ましたけど、なんか一