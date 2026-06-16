お笑い芸人のアキラ１００％が１５日、Ｘを更新。サッカー日本代表の森保一監督そっくりの写真をアップし、ものまねブルーから勧誘を受けた。裸にお盆に蝶ネクタイが正装のアキラ１００％だが、アップした写真はスーツ姿。メモを手に何やら考えている１枚だ。アキラ１００％は「がんばれ！！！！！日本ｖｓオランダ」とだけ投稿するも、これにハリウッドザコシショウが「はだしええやん」とツッコミ。アキラ１００％は「職業