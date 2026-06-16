東武動物公園は、北アフリカのサハラ砂漠に生息する希少動物・アダックス2頭の展示を6月15日から開始した。国内でアダックスを飼育しているのは同園を含めてわずか3園館で、同園での展示は22年ぶりとなる。【写真】東武動物公園公式インスタグラムホワイトタイガーなど今回、姫路セントラルパークから搬入されたのは、オスの「イッショク」とメスの「スカーレット」の2頭。5月23日に搬入され、現在はアフリカ・サバンナエリ