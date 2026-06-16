◇W杯北中米大会1次リーグG組イラン 2―2 ニュージーランド（2026年6月15日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組の第1戦が15日（日本時間16日）に行われ、イラン（FIFAランク20位）が米西部カリフォルニア州ロサンゼルスでニュージーランド（同85位）との初戦に臨んだ。2度リードを奪われながら追いつく執念を見せ、試合は2―2で引き分けた。第4審判は日本の荒木友輔氏が務めた。ガレノイ監督