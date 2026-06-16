小泉防衛大臣はイギリスのヒーリー前国防相が辞任したことについて、「敬意と感謝を表したい」と語りました。小泉進次郎 防衛大臣「ヒーリー（前）大臣が今まで国防政策の強化にどれだけ貢献してきたかもよく理解をしていますので、心から敬意と、感謝を表したいと思います」イギリスのスターマー首相への退陣圧力が強まる中、今月11日にヒーリー前国防相が辞任したことについて、小泉大臣はきょう（16日）の会見でこのように