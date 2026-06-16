今年4月、警察官を殴って現行犯逮捕された男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは、熊本市南区合志の大学生の男性(20)です。 事件の経緯不起訴の理由は明かさず 男性は、今年4月熊本市中央区坪井の路上で、男性警察官の顔を殴り、業務を妨害した疑いで現行犯逮捕されていました。 当時警察は、20代の女性を殴ったとして、男性に話を聞いている最中で、警察の調べに男性は容疑を