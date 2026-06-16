タレントの田村淳が１６日、都内でトレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング／マーベルスーパー・ヒーローズ」発売ＰＲイベントに出席した。大会に出場するほどの大ファンというカードゲームのイベント。「友だちに勧められたのが最初。カードバトルで一番はじめに手にしたのが『マジック：ザ・ギャザリング』で、やるようになったら、ラジオのコーナーでやろうみたいになってどんどん広がった」。カードゲー