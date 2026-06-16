東日本や北日本は広い範囲で晴れて洗濯日和となっています。午後も東日本や北日本は晴れ間の広がる所が多いでしょう。沖縄は前線の影響で局地的に激しい雨の降る所がある見込みです。九州や四国も湿った空気の影響で雨の降る所があるでしょう。【画像で見る】雨はどこで？週の後半は広く梅雨空東日本・北日本で洗濯チャンス火曜日の午後も高気圧に覆われて、東日本と北日本は広い範囲で晴れるでしょう。九州は湿った空気の影響で雨