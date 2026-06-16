◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席も空振り三振に倒れ、凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発で元日本ハムのマルティネスの外角チェンジアップを狙ったが、右飛。3回の第2打席も内外角を巧に責められ三ゴロに倒れた。3ー3で迎えた5回1死の第3打席も内角に変化球を続け