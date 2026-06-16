初めて7万円を超えた日経平均株価を示すモニター＝16日午後、東京都港区の外為どっとコム16日の東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて7万円を超えた。6万円を突破してから2カ月足らずで大台を再び塗り替えた。米国とイランの戦闘終結とAI市場拡大への期待から買い注文が膨らんだ。前日の米国市場でハイテク銘柄が買われた流れを引き継いだ。堅調な企業業績を背景に上昇基調は続くとの見方がある。平均株価は、停戦期限の延