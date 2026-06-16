タレント・小野真弓（４５）がオフショットを披露し、話題になっている。１６日までにインスタグラムで「週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と報告し、「インタビューではほとんど動物の話表紙のセクシーな言葉の中に馬子にも衣装のわたくし」とつづると、オフショットを公開。胸元が大きく開いた、大胆なデザインのドレスを着こなしている。続けて「良かったら手に取って頂けたら嬉（うれ）しいです」と呼び