ロックバンド・Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌのギタリスト・ｋｅｎと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１６日、東京・原宿のＦｅｎｄｅｒＦｌａｇｓｈｉｐＴｏｋｙｏで行われた来店１００万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。同所は、世界的ギターメーカー「Ｆｅｎｄｅｒ」の世界初の旗艦店。累計来店者数が１００万人に到達することを記念したイベントとなった。屋敷は「僕は中学の時にラル