１６日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は上昇し、一時、初めて７万円の大台を突破した。米国とイランの戦闘終結に向けた合意を受け、投資家の買いが優勢になった。半導体関連銘柄を中心に値上がりしている。日経平均は前日、戦闘終結への合意発表が好感されて大幅に上昇し、前週末比３２９７円高の６万９３１７円と最高値を更新した。１６日午前の取引では、相場の過熱感が意識されたうえ、日本銀行の金融政策決定