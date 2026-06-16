マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）でスティーブ・ロジャース／キャプテン・アメリカを演じたクリス・エヴァンスが、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』に出演することを認めたようだ。ファンに向けたビデオメッセージの中で、思わぬ発言が飛び出した。 話題の映像は、Instagramユーザーの公開したもの。結婚20周年を迎えたファンのJes