「コストコは安いからお得」と聞いたことがある人も多いでしょう。しかし、コストコは会員制のため年会費がかかります。さらに、自宅から店舗まで車で通う場合はガソリン代も必要です。 そのため、商品価格だけを見て判断すると、本当の支出を見落としてしまうかもしれません。そこで今回は、毎月3万円分をコストコで購入するケースを例に、年会費やガソリン代も含めて本当に節約になるのかを考えてみます。