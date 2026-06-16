「パーカー！遅刻だぞ！いつも遅刻だ！」「すみません、騒ぎがあって……」「騒ぎ？いつも騒ぎだ！」 サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演で2004年に公開されたスーパーヒーロー映画の金字塔『スパイダーマン2』。もう何度も観たという方も、何度観ても結局また夢中になってしまう傑作が、2026年7月3日よりヒューマントラストシネマ渋谷にてされる。本メディアTHE