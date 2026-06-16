『マッドマックス：フュリオサ』（2024）や「クイーンズ・ギャンビット」（2020）などで知られるアニャ・テイラー＝ジョイが、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』に出演することが明らかとなった。米が報じている。 テイラー＝ジョイは、森の王国に住むシンダール族のエルフで、スランドゥイル