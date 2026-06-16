日本でも人気を博した伝説のホームコメディ「アルフ」（1986-1990）で、一家の母親ケート・タナー役を演じたアン・シェディーンが逝去した。77歳だった。家族が2026年6月14日（現地時間）、を通じて訃報を公表した。 シェディーンは1949年1月8日、米オレゴン州ポートランド生まれ。幼少期から演劇を学び、俳優を目指してニューヨークへ移住。ドラマ「600万ドルの男」の1エピソ&