BTSのJUNG KOOKが、圧巻の筋肉美でファンを魅了した。JUNG KOOKは最近、BTSのデビュー13周年記念イベント「2026 BTS FESTA」のコンテンツとして、『Normal Log』と題した映像を公開した。【画像】JUNG KOOK、バキバキ筋肉にタトゥーびっしり“上裸姿”映像には、“筋トレ好き”として知られるJUNG KOOKの実際のトレーニングルーティンが収められている。JUNG KOOKは「僕はいつも夜10時から12時の間に運動を始める。日常のルーティ