【モデルプレス＝2026/06/16】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が6月16日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】新婚の29歳美人アナ「器選びのセンス抜群」ポテトピザ・じゃがバターなど手料理ズラリ◆高木由梨奈アナ、手料理の数々披露高木アナは「じゃがいもをたっくさんもらったから 今夜はじゃがいもパーティでした」とつづり、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。「ポテトピザ