名作韓国ドラマが相次いで節目を迎えている。『雲が描いた月明かり』の記念特番が制作されることが分かった。【画像】涙も…『トッケビ』記念特番予告6月16日、韓国KBS関係者によると、『雲が描いた月明かり』の放送10周年特別バラエティ番組の制作が進められているという。関係者は「制作は決定しているが放送日は未定。出演者についても現在調整中」と説明している。2016年に放送された『雲が描いた月明かり』は、ツンデレな王世