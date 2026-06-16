【モデルプレス＝2026/06/16】元AKB48・HKT48の多田愛佳が6月15日、自身のInstagramを更新。娘とテレビに映る夫との2ショットを公開した。【写真】31歳元AKB「画が強すぎる」娘＆ヒーローインタビュー中の野球選手夫2ショット◆多田愛佳「ヒーローパパ」と娘の2ショット公開多田は「最近のいろいろ」と記し、娘との2ショットや球場での娘の姿など様々なショットを複数枚投稿。「ヒーローパパと撮ったよ」とコメントし、ヒーローイ