女優のシン・ミナと俳優のキム・ウビン夫妻が、変わらぬ愛情を見せ、注目を集めている。6月15日、ソウル・CGV龍山アイパークモールでは、映画『瞳』（原題）のマスコミ向け試写会および記者懇談会が行われた。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“東京お忍びデート”この日、主演を務めるシン・ミナは、視覚障がいを抱える写真家ソジンと、その双子の妹ソインという1人2役に挑戦した感想を語った。シン・ミナは、徐々に視力