【モデルプレス＝2026/06/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加していた岡田彪吾（HYUGO）が6月16日までに自身のInstagramを更新。ダンス動画を投稿し、話題を集めている。【写真】「日プ」元練習生「最強に可愛い」話題の猫耳ダンス動画◆「日プ新世界」岡田彪吾の「Neko」ダンス動画が話題Stray Kids（ストレイキッズ）のバックダンサー経験を持つ岡田は、4月