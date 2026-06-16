【モデルプレス＝2026/06/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が6作目のオリジナルフルアルバムのリリース日、そしてメンバーのキャラクターが爆発する新たなアーティスト写真、さらに約3年ぶりのアリーナツアーを開催することを、6月15日に生放送が行われた冠バラエティ番組「テレビ×ミセス」のなかでサプライズ発表した。【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット◆ミセス、6作目アルバムリリース日決定6作