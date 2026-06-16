全国174店舗を展開する『カフェ・ベローチェ』は、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ2026」を全国の店舗とオンラインストアで数量限定発売する。価格は税込4,980円。店頭では7月2日から、オンラインストアでは同日20時から販売を開始する。『カフェ・ベローチェ』が40周年を迎える今年は、「40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ」をコンセプトに企画。創業当時の1980年代を思わせるレトロPOP調の鮮やかなデザインを採用し、夏に活躍す