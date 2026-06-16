かっぱ寿司は、初夏限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を6月18日から7月8日まで開催する。全国のかっぱ寿司店舗(一部改装中店舗を除く)で展開し、「焼津港水揚げ 一本釣りかつお」や「天然 旬(とき)あじ」など、季節のネタを期間限定価格で提供する。【フェア商品ラインアップをすべて画像で見る】同フェアでは、鮮度にこだわった一本釣りかつおや、旬を迎えた天然あじを中心に、食べ比べ商品や盛り合わせなど多彩なメニュ