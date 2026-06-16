ピアニストの反田恭平さんに、「ピアノの練習をサボりがちな子どもに、ピアノの魅力について伝えるとしたら？」と聞いてみました 「今はわからなくても」何百年と続くこの歴史の中で、クラシック音楽というのは絶えずずっと進歩し続けて発展してきて、伝統がなくなるということがなかったわけですよね。それがひとつの国だけではなくて、世界中で継続されてる。とても特別なことだと思うんですよね。（自分も）ピアノだけやって