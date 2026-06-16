【モデルプレス＝2026/06/16】女優の原日出子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が作った料理を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「ソースもおしゃれ」息子が作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げ◆原日出子、息子の手料理披露原は「昨夜 息子くんが作ってくれた大和芋の大葉挟み揚げが美味し過ぎた〜」とつづり、息子の手料理の写真を投稿。鮮やかな緑の大葉に巻かれ、ふんわりと仕上がった大和芋の挟み揚げが円