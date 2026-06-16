教えてくれた方塚越菜々子さんファイナンシャルプランナー。家計簿なしで貯まる仕組みを作る「家計改革プログラム」を独自に開発し、これまで3000人超の家計や資産運用のサポートを行う。身近なお金のトピックをわかりやすく伝えるSNSも好評。自由度が高いから積極的に運用したい人におすすめ資金を一括投資したい人、つみたて投資枠では選べない銘柄を購入したい人、短〜中期での積極的な運用益や高配当を狙いたい人は、成長投資