梅雨前線の接近に伴い、明日17日の近畿は次第に雨が降るでしょう。その後も、前線は西日本の南岸付近に停滞することが多く、近畿では梅雨空が続く見込みです。また、最高気温が30℃を超える日もあり、蒸し暑さがアップしそうです。熱中症に厳重に警戒してください。近畿では明日17日は次第に広く雨明日17日は、梅雨前線が近畿の南岸付近まで北上する見込みです。前線が近づくのに伴い、串本など近畿南部では午前のうちから雨雲が流