これが新時代のMの姿だ！ BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ｜BMW M Concept Neue Klasse 「BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ」は、BMW Mの新たなデザイン言語を体現し、ブランドの完全電動化への明確な方向性を示している。今後のBMW M製品ラインナップは、表現力豊かなデザイン、高いパフォーマンス、そして革新的な素材を融合させたものとなる。ひと目で高性能車とわかるそのデザインは、BMW Mの理念である「サ