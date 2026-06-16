リニア中央新幹線の中央アルプストンネルで、長野県阿智村にある萩の平工区非常口ヤードの工事現場が公開されました。長野県と岐阜県にまたがる中央アルプストンネルは、全長23.3キロで、約4キロの萩の平工区は、5月から掘削作業が始まっています。本格的な工事を前に、15日は安全祈願祭も行われました。萩の平工区の工事は、2031年冬の完了を目指しています。