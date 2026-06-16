16日未明、浜松市中央区で木造2階建ての住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察や消防によりますと16日午前2時半すぎ、浜松市中央区和地山で「煙が見える、建物から炎が見える」とパトロール中の警察官から消防に通報がありました。この火事で木造2階建て住宅1棟を全焼したほか、周りの建物2棟に延焼し焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。この家には男性が1人で住んでいましたが、連絡