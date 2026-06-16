新キャラクター「リリーパッド」もケーキに銀座コージーコーナーが26日より、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のスイーツを発売する。【画像】ウッディなど…キャラクターがプリントされたプリンフルーツケーキ今回発売となるのは、プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（