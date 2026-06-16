仕事や家事、介護に追われる日々、ふと「日常から離れたい」と思うことはありませんか？日帰り旅やひとり旅、久しぶりの海外旅行など、楽しみ方も人それぞれです。そこで本特集では、中島京子さん、ショコラさん、阿川佐和子さんが語る「大人の旅」の魅力をご紹介します。自分らしい旅のヒントを見つけてみませんか。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *作家・中島京子「60歳からはじめた、月1回の〈ぼーっと日帰り旅〉。1