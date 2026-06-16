中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第8回「呪われた店長愛と涙のハヤシライス」が、6月16日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】興奮した様子の光莉は…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様た