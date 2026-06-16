16日、加茂市の工場で火災がありました。この火事でけが人や逃げ遅れた人はいないということです。 消防によりますと、火事があったのは加茂市後須田の東芝ホームテクノの工場です。16日正午前、工場の従業員から「工場から煙がでている」「工場内でものを溶かす溶解炉付近から火が出ている」との通報がありました。当時工場は稼働中で人がいたということです。消防車両約26台が出動し消火活動にあたっていますが、午後