Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは6月15日、自身のInstagramを更新。イケメンで色っぽいショットを公開しました。【写真】香水を見つめる山田涼介「絵になりすぎてます」山田さんは「ジョー マローン ロンドンからベジタブルをテーマにした“ベジー コレクション”が登場しました」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いキャップにグレーのパーカーを合わせたコーディネートです。1枚目ではテーブルに置かれた香水を見つめ、2枚目ではカメ