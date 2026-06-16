All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、愛知県在住68歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：シニアエンジニア年齢・性別：68歳・男性居住地：愛知県家族構成：本人、妻（64歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：800万円現預金：1500万円リスク資産：1200万円「老後の貯金は意識しないと難しい」年