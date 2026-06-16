時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは栃木県の70代の方からのお便り。老人ホームに入居した夫から、毎日かかってくる電話。その会話の内容は――。* * * * * * *夫との新しい生活1年前に特別養護老人ホームに入居した夫から、毎日2回から3回ほど電話