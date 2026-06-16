ミス青学準グランプリで、現在はモデルや俳優、実業家として活躍する新田さちかさんは6月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生で初めて車を購入したことを報告しました。【写真】新田さちかが購入した超高級車人生初の愛車はマットブラックの高級車新田さんは「初めて車を買いましただがしかしの事実が、、こんな人おるんかな笑納車Vlog是非みてねっ」とつづり、納車の様子を撮影したYouTube動画へのリンクと共に投稿。動画