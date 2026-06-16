中国メディアの参考消息によると、米ブルームバーグはこのほど、中国のフードデリバリーアプリがブラジルで急成長しているとする記事を掲載した。記事はまず、サンパウロではフードデリバリーアプリ間の競争が激化しているとし、中国のアプリが中南米最大の市場におけるデジタル消費者獲得競争で優位に立とうと、ブラジルの市場で老舗アプリと激しい戦いを繰り広げていると伝えた。そして、人口2億人を超え、都市部の人口密度が高