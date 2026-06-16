重量わずか750kg！ ピックアップにもカブリオレにも変身する意欲作とはトヨタの欧州デザイン部門「トヨタ ヨーロッパ デザイン ディベロップメント（ED2）」がかつて発表した小型コンセプトカー「ME.WE」は、まさに自由な発想の塊でした。1台で多彩な用途を楽しめるマルチなコンパクトカーとして誕生したME.WEの詳細について振り返ってみましょう。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが「竹素材」を使ったトヨタの「超小型